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Lagarde: Ticarette yüksek büyüme oranları artık belirsiz

6 saat önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, sürmekte olan ticari gerilimler ve jeopolitik belirsizliklerin dünya ticaretinin yavaşlamasına neden olduğuna dikkat çekti ve küresel ticaretin büyüme hızının geçen yıldan bu yana yarıdan fazla düştüğünü vurguladı.

Lagarde: Ticarette yüksek büyüme oranları artık belirsiz, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, sürmekte olan ticari gerilimler ve jeopolitik belirsizliklerin dünya ticaretinin yavaşlamasına neden olduğuna dikkat çekti ve küresel ticaretin büyüme hızının geçen yıldan bu yana yarıdan fazla düştüğünü vurguladı.

Bir bankacılık konferansında konuşan Lagarde, "Bu, bugüne kadar gördüğümüz en düşük büyüme hızı" diye uyardı.

Söz konusu belirsizliklerin, beklentilerin çok daha ötesinde ısrarcı olduğunun anlaşıldığına işaret eden Lagarde, bu gelişmelerin Euro BÖlgesi'ni de belirgin bir şekilde etkilediğini vurguladı.

Lagarde, bu gelişmelere bağlı olarak, Euro Bölgesi ekonomik büyüme hızının da bu yıl yüzde 1.1 ile öngörülenin altında kalacağına dikkat çekti ve şu ayırıyı yaptı:

"Gelişmekte olan piyasaların öncülüğünde; küresel düzeyde, dış talepten iç talebe, yatırımdan tüketime, üretimden hizmete geçiyoruz."


Avrupa Merkez Bankası, Christine Lagarde, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:09 Kaynak: DHA
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