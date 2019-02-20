Lagerfeld'in 200 Milyon Dolarlık Mirası 'Kedisine Kalabilir'
1 saat önce
85 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Karl Lagerfeld'in yaklaşık 200 milyon dolarlık mirasının Choupette adlı ünlü kedisine kalabileceği belirtiliyor.
Dün Paris'te 85 yaşında ölen ünlü modacı Karl Lagerfeld'in yaklaşık 200 milyon dolarlık mirasının Choupette adlı ünlü kedisine kalabileceği belirtiliyor.
Fransız Le Figaro gazetesi, varis olarak gösterilmesi halinde Alman yasalarının mirasın kediye kalmasına izin verdiğini yazdı.Lagerfeld, 2015'teki bir röportajda Choupette için "Onun küçük bir serveti var. O bir varis" demişti.https://www.instagram.com/p/Btg_xgBFOf7/
Fransız moda evi Chanel'in onlarca yıl boyunca moda direktörlüğünü yapan Alman tasarımcı, 2013'te de CNN'e "Yasal olsaydı kedimle evlenirdim. Biliyorsunuz henüz insanlarla hayvanlar evlenemiyor. Bir kediye aşık olabileceğimi hiç düşünmemiştim" diye konuşmuştu.Lagerfeld'in 'Onunla gözlerimizle konuşuyoruz' dediği Choupette adına açılan Instagram hesabının 120 bin takipçisi var.
Kedinin, Lagerfeld'in gözde erkek mankenlerinden Brad Kroenig ve ünlü modacının vaftiz babası olduğu oğlu Hudson Kroenig'e kalması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:24
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