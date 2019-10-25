Son Dakika Haberleri: - Lağım Çukuruna Düşen Çocuğu Annesi Saniyeler İçinde Kurtardı
Son Dakika Güncel - Lağım Çukuruna Düşen Çocuğu Annesi Saniyeler İçinde Kurtardı

- Lağım Çukuruna Düşen Çocuğu Annesi Saniyeler İçinde Kurtardı

26 dakika önce

- Lağım çukuruna düşen çocuğu annesi saniyeler içinde kurtardıMOSKOVA - Rusya'da annesiyle birlikte parkta yürüyen çocuk rögar kapağı ters dönünce kuyuya düştü.

- Lağım çukuruna düşen çocuğu annesi saniyeler içinde kurtardı

MOSKOVA - Rusya'da annesiyle birlikte parkta yürüyen çocuk rögar kapağı ters dönünce kuyuya düştü. Anne, çukura düşen çocuğunu saniyeler içerisinde kurtardı.

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da bir parkta yürüyüş yapan anne, 3 yaşındaki çocuğunu bebek arabasından indirerek yürümeye başladı. Anne kaldırımda bebek arabasını iterek yürürken çocuk ise çimenlerin üzerinden yürümeye devam etti. Tam bu sırada çocuk çimlerin arasındaki rögar kapağına bastı. Kapak bir anda ters dönünce çocuk kuyuya düştü. Çocuğu kuyuya düşen anne ise hemen rögar kapağını kaldırarak çocuğunu kuyudan çıkarmaya çalıştı.

Oldukça derin olan çukura uzanan anne, çocuğunu çukurdan kollarını tutarak çıkardı. Bu sırada parkta bulunan kadınlar da annenin yardımına koştu. Yaşanan olay kameralar tarafından kaydedilirken çocuğun olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Görüntülerin yayılmasıyla birlikte başlayan soruşturmanın detaylarında ise annenin hızlı davranması sayesinde çocuğun hayatının kurtulduğu, ihmalin bulunduğu gerekçesiyle birçok yetkilinin ifadesinin alındığı açıklandı.

- Lağım Çukuruna Düşen Çocuğu Annesi Saniyeler İçinde Kurtardı

Tataristan, Rusya, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:56 Kaynak: İHA
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