Üye Girişi
LAĞIM ÇUKURUNA DÜŞEN DANA KURTARILDI - Son Dakika

LAĞIM ÇUKURUNA DÜŞEN DANA KURTARILDI

02.02.2022 15:32

MUĞLA'da lağım çukuruna düşen dana, kepçe yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

MUĞLA'da lağım çukuruna düşen dana, kepçe yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinin Gölbent Mahallesi Kanca mevkiinde lağım çukuruna düşen danayı fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, danayı mahsur kaldığı çukurdan çıkarabilmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarının ardından bölgeye kepçe çağrıldı. Halata bağlanan dana, kepçe yardımıyla düştüğü çukurdan kurtarılarak sahibine teslim edildi.

LAĞIM ÇUKURUNA DÜŞEN DANA KURTARILDI
LAĞIM ÇUKURUNA DÜŞEN DANA KURTARILDI

YORUMLAR
500

112 Acil Çağrı, Seydikemer, Gölbent, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel LAĞIM ÇUKURUNA DÜŞEN DANA KURTARILDI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:23 Terör örgütünde 80'e yakın hedef ve sözde yöneticilerin toplantı yaptığı bina yerle bir edildi
15:17 Oyuncu Müfit Can Saçıntı yıllar sonra itiraf etti: Ayakkabı fetişi olabilirim
15:15 Ziraat Odası Başkanı'ndan isyan: Üreticide 2,5 markette nasıl 28 lira olur?
15:12 Son Dakika! DBP İl Başkanı Seval Gülmez tutuklandı
15:07 Kefaletle serbest kaldı! Greenwood, sevgilisine saldırıp tecavüze kalkışmıştı
15:06 İstanbul'un fenomen köpeği Boji, kripto piyasasında da fenomen olmaya aday
15:00 Sadakatsiz'de bugün neler olacak? Volkan, herkesin önünde Aras'a saldırır
14:56 Gebe koyunlar ölüyor! Son bir haftada kayıp sayısı 20'ye çıktı
14:50 Menemen yapmak hayal oldu: Domates altınla yarışıyor! 1 yılda tam yüzde 142 arttı
14:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizin hayatınızda mum, gaz lambası vardı Bay Kemal!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 15:37:14. #1.12#
SON DAKİKA: LAĞIM ÇUKURUNA DÜŞEN DANA KURTARILDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement