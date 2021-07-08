Lağım çukuruna düşen tosun, kepçe yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lağım çukuruna düşen bir tosun, kepçe yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Cumaköy Mahallesi Uludere Caddesi üzerinde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki çiftlikte bulunan bir tosun, lağım çukurunu kapatan tahtaların üzerine basınca, tahtaları kırarak çukura düştü. Tosunun çukura düştüğünü ve çıkamadığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, tosunu mahsur kaldığı çukurdan çıkarabilmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarının ardından bölgeye, civar köylerden kepçe çağrıldı. Bölgeye getirilen kepçe, çukuru tosunun düştüğü hizada kazmaya başladı. Kepçenin kazı çalışmasının ardından tosun, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. - KOCAELİ