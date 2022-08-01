Lağım suları evlerinin içine dolan site sakinleri isyan etti - Son Dakika
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Lağım suları evlerinin içine dolan site sakinleri isyan etti

01.08.2022 22:27
Lağım suları evlerinin içine dolan site sakinleri isyan etti

Lağım suları evlerinin içine dolan site sakinleri isyan etti Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir sitede yaşayan vatandaşlar, evlerinin içine lağım suları dolması sebebiyle tepki gösterdi.

Lağım suları evlerinin içine dolan site sakinleri isyan etti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir sitede yaşayan vatandaşlar, evlerinin içine lağım suları dolması sebebiyle tepki gösterdi.

Olay, Köseler Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site içerisinde lağım suları giderlerden geri gelerek dairelerin içerisine dolmaya başladı. Dairelerdeki eşyaların da kullanışsız ve eski olduğundan yakınan vatandaşlar, site içerisinde büyükbaş hayvanların rahat bir şekilde dolaşabilmesine tepki gösterdi.

Sitede yaşanan sıkıntılardan dolayı herkesin mağdur olduğunu söyleyen site sakini Uğur Cengiz, "Müteahhitlerin binaları teslim ettiğinden beri insanların evlerini lağım suyu basıyor. Sıkıntılar var. Müteahhit bunu kabullenmiyor. Bütün sıkıntıları üstlerinden atıyor. Bize bayramdan sonraki hafta için 'Bütün sıkıntılarınız giderilecek' diyerek söz verdiler. Bayram geçti ama kimsenin sıkıntısının giderildiği yok. Zemin katlar, asansörler yarıya kadar lağım suyuyla dolu. Kimsenin sıkıntıları giderilmiyor. Az önce de kendisiyle görüştük, hala aynı yalanları söylüyor. Biz inanmıyoruz, kendisine güvenmiyoruz. Bu kadar insan mağdur, rezillik çekiyor. Herkes cebinden para harcayıp dairesini yaptırmaya çalışıyor. Kimse müteahhitle konuşamıyor. Burada 430 tane daire var ve hepsi sorunlu" dedi.

"Biz burayı ne zorluklarla aldık"

Nuran Öner ise, "Sürekli 'Geleceğim, yapacağım' dediler. Beyefendi şu anda da 'Tatile gideceğim' diyor. Bu tatili hak ediyorsa burnundan gelsin. Sadece ben 2-3 aydır gelmesini bekliyorum. Çatı ustası, müteahhidin kendisine araç vermediğini söylüyor. Yapmıyorlar, ondan sonra da insanlara bağırıp çağırıyorlar. 'İşinize gelmiyorsa evi almasaydınız' diyor. Babasının hayrına ev vermediler, biz burayı ne zorluklarla aldık" diye konuştu.

"Giderlerden giden sular geri gelmeye başladı"

Evinde 2,5 yaşında kızı olduğu için endişelendiğini kaydeden başka bir vatandaş da, "Evimize taşındıktan sonra klozetlerimizden sular akmaya başladı. Giderlerden giden sular geri gelmeye başladı. Benim 2,5 yaşında kızım var, mutfak tezgahının üzerine gelecek diye korkuyorum. Çekmeceleri açarken elimde kalacak diye korkuyorum. Bayağı bir mağduriyet yaşadık. Lağımlar taşıyor. Bu mağduriyetimiz giderilmiyor" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Dilovası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

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