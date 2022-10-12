Nijerya'da Bu Sene Seller Nedeniyle 500'den Fazla Kişi Hayatını Kaybetti

LAGOS, 12 Ekim (Xinhua) -- Nijerya İnsani İşler, Afet Yönetimi ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı Daimi Sekreteri Nasir Sani-Gwarzo Salı günü yaptığı açıklamada, bu sene ülkede şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 1.546 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Nasir Sani-Gwarzo, sellerin şimdiye kadar 31 eyalette ve Federal Başkent Bölgesi'nde 1,4 milyondan fazla insanı etkilediğini, 790.254 kişiyi de yerinden ettiğini söyledi.

Yetkili, Abuja'daki sel durumuyla ilgili güncellemeleri paylaşırken 44.000'den fazla evin kısmen hasar gördüğünü, yaklaşık 45.000 evin selden tamamen hasar gördüğünü, 140.000 hektardan fazla tarım arazisinin kısmen ya da tamamen tahrip olduğunu ifade etti.

Nasir Sani-Gwarzo, Federal Yürütme Konseyi tarafından yakın zamanda onaylanan ulusal sel acil durum hazırlık ve müdahale planının, selin neden olduğu etkilerin nasıl azaltılacağına dair kılavuzluk ettiğini belirtti.