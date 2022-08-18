Nijerya'nın Ekonomi Merkezi Saldırı Tehdidi Sebebiyle Kısmi Olarak Kapatıldı

LAGOS, 18 Ağustos (Xinhua) -- Nijerya'nın ekonomik merkezi Lagos'taki güvenlik teşkilatları, kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından yapılacak bir saldırı tehdidi nedeniyle Çarşamba günü şehri kısmi olarak kapattı. Haftalık polis toplantısında konuşan Lagos eyaletinin polis şefi Abiodun Alabi, polis ve şehirdeki diğer güvenlik kurumlarının mütecavizlere karşı hazır olduğunu söyledi. Alabi olası bir saldırı hakkında bilgi vermedi fakat polisin "olası mütecavizlerle mücadele etmek" amacıyla eyaletin farklı yerlerine durdur-ara noktaları yerleştirdiğini kaydetti. Polis şefi, toplumdan polis ve diğer güvenlik kurumlarını suç içeren davranışlarla ilgili bilgilendirmeye çağırdı. Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya, son zamanlarda insan kaçırma, terörizm, haydutluk ve korsanlık gibi sorunlarla mücadele ediyor.