Lagos'ta Çöken Binanın Enkazında Kurtarma Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Lagos'ta Çöken Binanın Enkazında Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

02.05.2022 21:22
Lagos'ta Çöken Binanın Enkazında Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

LAGOS, 2 Mayıs (Xinhua) -- Nijerya'daki bir acil durum yönetimi yetkilisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Lagos eyaletinde Pazar gecesi üç katlı bir binanın çökmesi sonucu en az sekiz kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

LAGOS, 2 Mayıs (Xinhua) -- Nijerya'daki bir acil durum yönetimi yetkilisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Lagos eyaletinde Pazar gecesi üç katlı bir binanın çökmesi sonucu en az sekiz kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Lagos'ta Çöken Binanın Enkazında Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Nijerya'nın Lagos kentindeki çöken binanın enkazında çalışan kurtarma ekipleri, 2 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Emma Houston/Xinhua)

Lagos'ta Çöken Binanın Enkazında Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

2 Mayıs 2022'de çekilen fotoğrafta, Nijerya'nın Lagos kentinde çöken binanın enkazı görülüyor. (Fotoğraf: Emma Houston/Xinhua)

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Pazartesi, Nijerya, Mayıs, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Lagos'ta Çöken Binanın Enkazında Kurtarma Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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