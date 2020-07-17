Lagün göllerindeki flamingolar ilgi görüyor - Son Dakika

Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Edirne'nin Enez ilçesindeki lagün göllerine gelen flamingolar, görenleri kendilerine hayran bırakıyor.

Lagün göllerinin sığ sularında beslenen ve pembe tüyleriyle ilgi çeken flamingolar, görsel şölen sunuyor.

Doğa fotoğrafçıları ve tatillerini Saros Körfezi'nde geçiren vatandaşlar, flamingoları görmek ve fotoğraflamak için bölgeye geliyor.

Tatil için bölgede bulunan İpek Deniz, AA muhabirine, flamingoların güzel görüntüsünden etkilendiğini söyledi.

Lagün göllerinde dinlenen ve beslenen flamingoların güzel görüntüler oluşturduğunu belirten Deniz, "Flamingoların bu kadar erken gelmesini beklemiyorduk. Görünce hemen durduk ve güzelliklerini seyretmeye başladık. Bu arada fotoğraf da çektik. Böyle güzel bir ana şahit olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.