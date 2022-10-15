LAHEY, 15 Ekim (Xinhua) -- Hollanda'nın Lahey kentindeki Çin Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Çin'den Alınan İlham, Miras ve İnovasyon" sergisindeki seramik eserleri inceleyen ziyaretçiler, 14 Ekim 2022. (Fotoğraf: Sylvia Lederer/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Çin Halk Cumhuriyeti, Hollanda, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Hollanda'da Çin'den İlham Alan Eserler Sergisi - Son Dakika
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