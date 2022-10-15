Hollanda'da Çin'den İlham Alan Eserler Sergisi - Son Dakika
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Hollanda'da Çin'den İlham Alan Eserler Sergisi

15.10.2022 16:34
Hollanda'da Çin'den İlham Alan Eserler Sergisi

LAHEY, 15 Ekim (Xinhua) -- Hollanda'nın Lahey kentindeki Çin Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Çin'den Alınan İlham, Miras ve İnovasyon" sergisindeki seramik eserleri inceleyen ziyaretçiler, 14 Ekim 2022. (Fotoğraf: Sylvia Lederer/Xinhua)

LAHEY, 15 Ekim (Xinhua) -- Hollanda'nın Lahey kentindeki Çin Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Çin'den Alınan İlham, Miras ve İnovasyon" sergisindeki seramik eserleri inceleyen ziyaretçiler, 14 Ekim 2022. (Fotoğraf: Sylvia Lederer/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hollanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da Çin'den İlham Alan Eserler Sergisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hollanda'da Çin'den İlham Alan Eserler Sergisi - Son Dakika
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