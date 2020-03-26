Lahey Bölge Mahkemesi, Hollanda'nın Endonezya'da hukuka aykırı hareket ettiğine hükmetti - Son Dakika

Lahey Bölge Mahkemesi, Hollanda'nın, eski sömürgesi Endonezya'nın bağımsızlık mücadelesi sırasında, Hollanda askerlerince Güney Sulawesi'de kurşuna dizilen 11 Endonezyalının ölümünde Hollanda'nın hukuka aykırı hareket ettiğine hükmetti.

Dava, 1946-1947'de Hollanda'nın eski sömürgesi olan Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinde kurşuna dizilen 11 erkeğin eş ve çocukları tarafından açıldı.

Mahkeme, Hollanda'nın hukuka aykırı hareket etmesi sebebiyle dul kalan 8 kadın ve 4 çocuğa 235 avro ile 10 bin avro arasında değişen miktarlarda tazminat ödenmesine karar verdi.

Önceki günlerde Hollanda Kralı Williem Alexander, bağımsızlık mücadelesi döneminde yaşanan şiddet olayları nedeniyle Endonezya hükümetinden özür dilemişti.

Bağımsızlık tarihi

Endonezya, Pasifik Savaşı'nın sona ermesinin ardından dönemin siyasi lideri Sukarno ve yardımcısı Muhammed Hatta'nın 1945'te radyodan okudukları bildirgeyle bağımsızlığını ilan etti.

Hollanda Krallığı, Sukarno'nun bağımsızlık ilanını tanımadığı gibi sömürge yönetimini devam ettirmek amacıyla Cava ve Sumatra adalarına asker çıkardı.

Krallık askerleri, sivil halka karşı yaptıkları katliamlarla savaş suçu işledi.

Bazı şehirlerde süren çatışmaların ardından Hollanda ve Endonezya arasında başlayan barış görüşmeleri, 27 Aralık 1949'da Hollanda Krallığı'nın yeni devletin bağımsızlığını tanımasıyla sonuçlandı.