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Lahey'de bıçaklı saldırı

6 saat önce

Hollanda'nın Lahey kentinde, bıçaklı saldırı sonucu yaralananların olduğu bildirildi.

Hollanda'nın Lahey kentinde, bıçaklı saldırı sonucu yaralananların olduğu bildirildi.

Hollanda polisinden yapılan yazılı açıklamada, Lahey kentindeki Büyük Pazar Sokağı'nda bıçaklı saldırı sonucu yaralananların olduğu belirtildi.

Açıklamada, açık tenli, 45-50 yaşlarındaki saldırganın polis tarafından arandığı ifade edildi.

Yerel medyadaki haberlerde ise olayda yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Bu arada, olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibinin sevk edildiği, sokağın trafiğe kapatıldığı görüldü.

Lahey'de bıçaklı saldırı

Hollanda, Lahey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:26 Kaynak: AA
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