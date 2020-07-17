Lahey'de ifade veren Thaçi'ye davullu zurnalı karşılama - Son Dakika

Lahey'de ifade veren Thaçi'ye davullu zurnalı karşılama

1998-1999 döneminde işlenen askeri suçlarla ilgili ifade vermek üzere Lahey'de 4 gün ifade veren Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, ülke sınırında davul zurnayla karşılanıyor.

1998-1999 döneminde işlenen askeri suçlarla ilgili ifade vermek üzere Lahey'de 4 gün ifade veren Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, ülke sınırında davul zurnayla karşılanıyor.

1998-1999 döneminde işlenen askeri suçlarla ilgili ifade vermek üzere Lahey'de 4 gün ifade veren Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Kosava'ya dönüyor. Sınırda bekleyen yüzlerce Kosovalı ellerinde Kosva bayraklarıyla Taçi'yi sınırda karşılamayı bekliyor. Sınırda Taçi'yi karşılamak için bekleyen Kosovalılar, davul zurna eşliğinde halay çekti.

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ASKERİ SUÇLAR İÇİN LAHEY'E ÇAĞRILMIŞTI

Hollanda'nın Lahey kentinde, Kosova'daki savaş ve sonrasında yaşanan suçları araştıran özel savcılık, Kosova Cumhurbaşkanı Taçi ve dokuz eski askeri insanlığa karşı savaş suçu işlemekle suçlamıştı. 2018-2019 yıllarında, aralarında eski Başbakan Ramuş Haradinaj'in de bulunduğu Kosova Kurtuluş Ordusu'nun yaklaşık 200 eski askeri ifade vermek için Lahey'e çağrılmıştı.


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Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 20:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Lahey'de ifade veren Thaçi'ye davullu zurnalı karşılama - Son Dakika Dünya
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Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
23:00
Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi
22:53
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22:15
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
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18:47
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