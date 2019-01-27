Lahey'de Patlama
1 saat önce
- Lahey'de patlamaLAHEY - Hollanda'nın Lahey kentinde bir binada patlama meydana geldi.
- Lahey
'de patlama
LAHEY - Hollanda
'nın Lahey kentinde bir binada patlama meydana geldi. Polis
, enkaz altında bir kişinin kaldığını açıkladı.
Hollanda'nın Lahey kentinde bir binada patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken binanın bir blokunun yıkıldığı gözlendi. Yetkililer, binadaki herkesin, yıkılma riski sebebiyle, tahliye edildiğini açıkladı. Polis, enkaz altında bir kişinin mahsur kaldığını düşündüklerini açıkladı.
Yapılan yazılı açıklamada, patlama sebebinin ne olduğunun henüz bilinmediğinin altını çizerek, gaz sızıntısından şüphelendiği belirtildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:36 Kaynak: İHA
2 Aylık Hamile Esma'nın Katili, Kıskançlık Krizine Giren Kocası Çıktı
Devlet Bahçeli, Yılmaz Özdil'e Sert Tepki Gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Partililere Sürpriz Denetleme
CHP'de Skandal Paylaşımlarla Gündeme Gelen Şerdil Dara Odabaşı Krizi! Parti Tabanı Kazan Kaldırdı