Son Dakika Haberleri: Lahey'de Patlama

Lahey'de Patlama

1 saat önce

- Lahey'de patlamaLAHEY - Hollanda'nın Lahey kentinde bir binada patlama meydana geldi.

- Lahey'de patlama

LAHEY - Hollanda'nın Lahey kentinde bir binada patlama meydana geldi. Polis, enkaz altında bir kişinin kaldığını açıkladı.
Hollanda'nın Lahey kentinde bir binada patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken binanın bir blokunun yıkıldığı gözlendi. Yetkililer, binadaki herkesin, yıkılma riski sebebiyle, tahliye edildiğini açıkladı. Polis, enkaz altında bir kişinin mahsur kaldığını düşündüklerini açıkladı.
Yapılan yazılı açıklamada, patlama sebebinin ne olduğunun henüz bilinmediğinin altını çizerek, gaz sızıntısından şüphelendiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:36 Kaynak: İHA

Polis, Hollanda, Lahey, Güncel
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