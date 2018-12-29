Son Dakika Haberleri: Lahey'de Sarı Yelekliler "Hitler Selamı" Verip Polisle Çatıştı: 8 Gözaltı
BBC

Lahey'de Sarı Yelekliler "Hitler Selamı" Verip Polisle Çatıştı: 8 Gözaltı

1 saat önce

Hollanda'nın Lahey kentindeki Sarı Yelekliler protestosuna şiddet karıştı.

Lahey'de Sarı Yelekliler
Hollanda'nın Lahey kentindeki Sarı Yelekliler protestosu olaylı sona erdi. Hitler selamı verip, polise havai fişek atan göstericilerden sekizi gözaltına alındı.

Lahey'de Cumartesi günü öğle saatlerinde başlayan gösteriye katılım, beklenenin altında gerçekleşti.

Parlamento binasının önündeki meydanda toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, hükümet aleyhine sloganlar attı.

Saat 14: 30 sıralarında polis, Lahey Belediye Başkanı Pauline Krikke'nin emriyle gösterinin sona erdirildiğini belirterek, grubun dağılmasını istedi.

Ancak Sarı Yelekliler, polisin çağrısına uymayarak belediye binasına yürümek istedi. Yürüyüşe müdahale eden polisle göstericiler arasında çatışma çıktı.

Sarı Yelekliler, havai fişek ve sis bombasıyla polise karşılık verdi. Göstericiler, polise taş ve meydandaki kafelere ait teras sandalyelerini fırlattı.

Polise göre, protestocular Nazilerin simgesi olan "Hitler selamı" da verdi. Polis, göstericilerden sekizini gözaltına aldı.

Polis, protestocuların alışveriş bölgesine girişine izin vermedi ve protestocuları dağıttı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam ve ülkenin güneyindeki Maastricht kentindeki Sarı Yelekliler protestolarında da, polise hakaret ettikleri gerekçesiyle çok sayıda kişi gözaltına alındı.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:37 

Hollanda, Lahey, Dünya
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