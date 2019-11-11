Lahey mahkemesi: Hollanda IŞİD'e katılan kadınların çocuklarının ülkeye getirilmesinde aktif olmalı

Lahey mahkemesi, Hollanda'nın IŞİD'e katılan kadınların çocuklarının ülkeye geri getirilmesine aktif olarak yardımcı olmasını kararlaştırdı.



Mahkeme, Hollanda'dan IŞİD'e katılan 23 kadın ve 56 çocuğunun ülkeye geri getirilmesi için açılan davayla ilgili kararını açıkladı.