Son Dakika Haberleri: Lahey mahkemesi: Hollanda IŞİD'e katılan kadınların çocuklarının ülkeye getirilmesinde aktif olmalı
Son Dakika Dünya Lahey mahkemesi: Hollanda IŞİD'e katılan kadınların çocuklarının ülkeye getirilmesinde aktif olmalı

Lahey mahkemesi: Hollanda IŞİD'e katılan kadınların çocuklarının ülkeye getirilmesinde aktif olmalı

6 saat önce

Lahey mahkemesi, Hollanda’nın IŞİD’e katılan kadınların çocuklarının ülkeye geri getirilmesine aktif olarak yardımcı olmasını kararlaştırdı.

Lahey mahkemesi: Hollanda IŞİD'e katılan kadınların çocuklarının ülkeye getirilmesinde aktif olmalı, System.String[]

Lahey mahkemesi, Hollanda'nın IŞİD'e katılan kadınların çocuklarının ülkeye geri getirilmesine aktif olarak yardımcı olmasını kararlaştırdı.


Mahkeme, Hollanda'dan IŞİD'e katılan 23 kadın ve 56 çocuğunun ülkeye geri getirilmesi için açılan davayla ilgili kararını açıkladı.

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Hollanda, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:01 
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