Lahey mahkemesi: Hollanda IŞİD'e katılan kadınların çocuklarının ülkeye getirilmesinde aktif olmalı
6 saat önce
Lahey mahkemesi, Hollanda’nın IŞİD’e katılan kadınların çocuklarının ülkeye geri getirilmesine aktif olarak yardımcı olmasını kararlaştırdı.
Lahey mahkemesi, Hollanda'nın IŞİD'e katılan kadınların çocuklarının ülkeye geri getirilmesine aktif olarak yardımcı olmasını kararlaştırdı.
Mahkeme, Hollanda'dan IŞİD'e katılan 23 kadın ve 56 çocuğunun ülkeye geri getirilmesi için açılan davayla ilgili kararını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:01
Trump'tan Morales'in istifasına ilk yorum: Gayrimeşru rejimlere mesaj Alman medyasında DEAŞ paniği: Erdoğan söylediklerini yapmaya başladı ABD'den Türkiye açıklaması: NATO'dan çıkarılması halinde hem ABD hem de AB büyük yara alır İstifaya zorlanan Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales kimdir?