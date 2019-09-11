Son Dakika Haberleri: Lahit mezar arayan definecilere suçüstü
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Lahit mezar arayan definecilere suçüstü

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde, bir mağarada içi altın dolu olduğunu iddia ettikleri lahit mezarı arayan 4 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Lahit mezar arayan definecilere suçüstü, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde, bir mağarada içi altın dolu olduğunu iddia ettikleri lahit mezarı arayan 4 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düşecek köyü yakınlarında bulunan Gökbel mevkisindeki bir mağarada şüpheli kişilerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Mağaraya operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yapan M.A.A, C.Ş, S.Ç, ve C.Ö'yü suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin define aramada kullandığı cinsi tespit edilemeyen 2 dinamit lokumu,1 jeneratör, 1 kırıcı delici matkap ve dinamiti patlatmak için 100 metre uzunluğunda kablo ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Ele geçirilen dinamitler ise jandarma bomba uzmanlarında kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

Şüphelilerin içi altın dolu lahit mezar aradıkları öğrenildi.

Jandarma, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:46 Kaynak: AA
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