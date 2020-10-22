Lahit mezar bulduklarını sandılar, gerçek sonradan ortaya çıktı - Son Dakika

Lahit mezar bulduklarını sandılar, gerçek sonradan ortaya çıktı

22.10.2020 16:35

Sivas'ın Çongar köyünde vatandaşlar, su kanalı kazısı yaptıkları esnada lahit mezara benzettikleri yapıyla karşılaştı.

Sivas'ın Çongar köyünde vatandaşlar, su kanalı kazısı yaptıkları esnada lahit mezara benzettikleri yapıyla karşılaştı. Ekiplerin incelemesi sonrası yapının küp parçalarına ait olduğu anlaşıldı.

Sivas kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Çongar köyünde yaşayan vatandaşlar, 2 bin 500 metre uzaklıkta bulunan su kuyusundan mezarlığa su götürmek için çalışma başlattı. Köylüler, iş makinesiyle yürüttükleri kazı çalışmaları sırasındaysa Fevzi Doğan'a ait arazide lahit mezara benzettikleri parçalanmış yapıyla karşılaştı. Köylüler, yapının araştırılması için durumu Sivas Arkeoloji Müzesine bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerin çalışmaları sonrası yapının bir küpe ait olduğu anlaşıldı. Ekipler, küpe ait parçaları alarak Arkeoloji müzesine götürdü.

Su kanalı çalışmalarını yürüten Turan Kaya Demirci, çalışmalar esnasında lahit mezara benzer yapıyla karşılaştıklarını belirterek, "Köyümüz mezarlığına su götürmek için çalışma yapıyorduk. Bir haftadır çalışıyoruz, 2 Bin 500 metre uzaklıktan su götürüyoruz. Yaptığımıza çalışmalar esnasında değişik bir olayla karşılaştık. Su hattının bin 500. metresinde eski dönemlerde küple yapılmış, mezar olduğunu düşündüğümüz yapıyla karşılaştık. Bu mezarın bir kısmı kırılmıştı, iş makinesiyle çalışırken. Diğer kısımları da elimizle temizlemeye çalıştık. Ne olduğunu merak ettiğimiz için. Bu yapının tarihi bir kalıntı olduğunu düşündükten sonra durumu yetkili mercilere bildirdik. Bölgenin araştırılması için. Bölgenin mezarlık alanı olduğunu tahmin ediyorduk, heyecanlandık. Tüm çıkarmak isterdik ama iş makinesi biraz dağıttı. Tüm çıkaramadık ona üzüldük" dedi.

Tarla sahibi Fevzi Doğan, geçmiş yıllarda yaptığı tarımsal çalışmalar sırasında benzer parçalar bulduğunu belirterek, "Köy mezarlığına su götürürken tapulu arazimde mezar gibi bir şey çıkmış. Bunun araştırılmasını istiyorum. Ben normal tabuta benzettim. Geçmişte çüt sürerken böyle parçalara denk geldim. Burada kanal kazarken de denk geldim. Her sene denk gelebiliyorum. Bir şeyler çıkar diye çok heyecanlandım. Devamlı pulluğun arkasına bakıyorum bir şey çıkar mı diye. Arkadaşlar durumu da yetkililere bildirmişler" dedi.

(Veysel Korkmaz - Mustafa Koçyiğit/İHA)

Lahit mezar bulduklarını sandılar, gerçek sonradan ortaya çıktı
Lahit mezar bulduklarını sandılar, gerçek sonradan ortaya çıktı
Lahit mezar bulduklarını sandılar, gerçek sonradan ortaya çıktı
Lahit mezar bulduklarını sandılar, gerçek sonradan ortaya çıktı
Lahit mezar bulduklarını sandılar, gerçek sonradan ortaya çıktı
Lahit mezar bulduklarını sandılar, gerçek sonradan ortaya çıktı

Fevzi Doğan, Arkeoloji, Sivas, Mezar, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Lahit mezar bulduklarını sandılar, gerçek sonradan ortaya çıktı - Son Dakika

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