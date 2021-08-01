LAHMACUN SİPARİŞİ VERİP CEP TELEFONU ÇALAN HIRSIZ KAMERADA - Son Dakika

SULTANGAZİ'de lahmacun siparişi verdikten sonra içeride beklediği esnada masada duran 4 bin TL değerindeki cep telefonunu çalan kişi kayıplara karıştı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 15.30 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi'ndeki bir lahmacun ve pide salonunda meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, sokak üzerindeki lahmacuncuya girerek, 1 adet lahmacun siparişi verdi. Siparişin ardından bir süre içeride bekleyen hırsız, iş yeri çalışanın siparişini hazırlamasını fırsat bilerek masanın üstünde duran 4 bin TL değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. Hırsız, ardından iş yerinden ayrılarak kayıplara karıştı. Olayın ardından telefonunu bulamayan çalışan, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntüleri inceleyen çalışan, telefonunu lahmacun siparişi veren kişinin çaldığını görüp durumu polise bidirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.