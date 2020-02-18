Lahmacun ustasının hukuk zaferi - Son Dakika
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Lahmacun ustasının hukuk zaferi

16 dakika önce

İşe giderken bir otomobilin çarpmasıyla yaralanan ve üç ay süreyle çalışamayan pide-lahmacun ustası, 7 yıllık hukuk mücadelesinden zaferle çıktı.

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İşe giderken bir otomobilin çarpmasıyla yaralanan ve üç ay süreyle çalışamayan pide-lahmacun ustası, 7 yıllık hukuk mücadelesinden zaferle çıktı. Pide ustasına çarparak yaralanmasına sebep olan otomobil sürücüsü ve araca poliçe düzenleyen sigorta şirketi, 75 bin lira maddi, 20 bin lira da manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.


Yaklaşık 7 sene önce meydana gelen kazada, işe giden pide - lahmacun ustasına otomobil çarptı. Yaralanarak hastaneye kaldırılan ustanın, kemiğinde kırık tespit edildi. Çalışamaz raporu alan pide ustası, 3 ay boyunca ayağa kalkamadı. Üç ay boyunca kazanç kaybına uğradığını öne süren usta, soluğu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde aldı. Davalı sürücü ve sigorta şirketi hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı. Tarafları dinleyen mahkeme, davacının maddi tazminat davasının kabulü ile 75 bin maddi tazminat ile 20 bin TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılar dan müteselsilen tahsil edilmesine hükmetti. Kararı davalı avukatları temyiz etti. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının ve maddi tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmadığına hükmetti. Daire, mahkeme kararını onadı. Onama kararının ardından pide - lahmacun ustası kazadan tam 7 sene sonra 95 bin liralık tazminatın sahibi oldu. - BURSA

Sigorta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:24 Kaynak: İHA
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