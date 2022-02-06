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"Lahmacun yedik, ne tadı ne tuzu vardı" yorumunu yapan müşteriye restoranın cevabı olay oldu - Son Dakika

"Lahmacun yedik, ne tadı ne tuzu vardı" yorumunu yapan müşteriye restoranın cevabı olay oldu

06.02.2022 17:11
"Lahmacun yedik, ne tadı ne tuzu vardı" yorumunu yapan müşteriye restoranın cevabı olay oldu

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf kısa süre içerisinde gündem oldu. İnternetten yemek siparişi veren bir vatandaş, yorum kısmına "Lahmacun yedik, ne tadı ne tuzu vardı" notunu yazdı. Restoran ise vatandaşa "PCR testi yaptırmanızı öneririz. Geçmiş olsun" cevabını verdi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar kimi zaman viral oluyor. Yine sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan bir fotoğraftaki konuşmalar gündeme oturdu.

LAHMACUN SİPARİŞ ETTİLER

İnternetten lahmacun sipariş eden vatandaşlar daha sonra yemekle ilgili yorum yapılan kısma "Lahmacun yedik, ne tadı ne tuzu vardı" diye yazdı. Ayrıca hıza 10, servise 7 puan veren vatandaşlar, lezzeti de 1'de bıraktı.

RESTORANIN CEVABI GECİKMEDİ

Restoranın vatandaşlara cevabı ise çok gecikmedi. Lahmacunu yiyen vatandaşların koronaya yakalandığı ve tat alamadığı iması yapan restoran yetkilileri, "PCR testi yaptırmanızı öneririz. Geçmiş olsun"yanıtını verdi.

'Lahmacun yedik, ne tadı ne tuzu vardı' diyen müşteriye restoranın cevabı olay oldu
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PCR Testi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 'Lahmacun yedik, ne tadı ne tuzu vardı' yorumunu yapan müşteriye restoranın cevabı olay oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Lahmacun yedik, ne tadı ne tuzu vardı" yorumunu yapan müşteriye restoranın cevabı olay oldu - Son Dakika
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