Son Dakika Haberleri: Lahmacun yedikten sonra rahatsızlanan 17 öğrenci ve 1 öğretmen, hastanelik oldu
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Lahmacun yedikten sonra rahatsızlanan 17 öğrenci ve 1 öğretmen, hastanelik oldu

6 saat önce

SİVAS'ta lahmacun yedikten sonra rahatsızlanan 17 ortaokul öğrencisi ve 1 öğretmen, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Lahmacun yedikten sonra rahatsızlanan 17 öğrenci ve 1 öğretmen, hastanelik oldu, System.String[]

SİVAS'ta lahmacun yedikten sonra rahatsızlanan 17 ortaokul öğrencisi ve 1 öğretmen, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Turan Gazi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Yesevi Ortaokulu'nda eğitim gören 17 öğrenci ve 1 öğretmen, öğleden sonra kentte bulunan bir lokantadan lahmacun sipariş etti. Ancak bir süre sonra öğrencilerde mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler ortaya çıktı. Okul yönetiminin haber vermesiyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 17 öğrenci ve 1 öğretmen ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrenciler ve öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, lahmacun satışı yapan iş yerinden, incelemek üzere numune aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:34 Kaynak: DHA
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