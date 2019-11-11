Son Dakika Haberleri: Lahmacundan zehirlenen 13 öğrenci hastanelik oldu
Son Dakika Güncel Lahmacundan zehirlenen 13 öğrenci hastanelik oldu

Lahmacundan zehirlenen 13 öğrenci hastanelik oldu

6 saat önce

Ordu'da yedikleri lahmacundan zehirlendikleri iddia edilen 13 öğrenci tedavi altına alındı.

Lahmacundan zehirlenen 13 öğrenci hastanelik oldu, System.String[]

Ordu'da yedikleri lahmacundan zehirlendikleri iddia edilen 13 öğrenci tedavi altına alındı.

Altınordu ilçesinde Öceli Hüsamettin Çabuk Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri, dışarıdan sipariş verip yedikleri lahmacundan sonra fenalaştı. Bazı öğrenciler, ambulansla Ordu üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. 8 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayeti ile hastanede tedavi altına alınırken, 5 öğrenci ise aileleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye getirildi.

Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek, yetkililerden öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı. Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin lahmacundan numune aldığı öğrenildi.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, konuyla alakalı tahkikat sürüyor.

(İHA)

Altınordu, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:10 Kaynak: İHA
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