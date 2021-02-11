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Pakistan'da yapımı devam eden bir caminin kubbesinin çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Lahor kentinde yapımı devam eden bir caminin kubbesi çöktü. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Yetkililer, cami kubbesinin çökme nedeninin inşaatta düşük kaliteli malzemeler kullanılması olabileceğini belirterek, olay sırasında şantiyede 25 işçinin çalıştığını bildirdi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

-İHA-