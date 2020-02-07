Lajcak: "AB'ye üye olma kriterlerini yerine getirmiş bir ülkenin komisyon nezdinde bir şansa sahip... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lajcak: 'AB'ye üye olma kriterlerini yerine getirmiş bir ülkenin komisyon nezdinde bir şansa sahip... - Son Dakika

Lajcak: "AB'ye üye olma kriterlerini yerine getirmiş bir ülkenin komisyon nezdinde bir şansa sahip...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ile ortak basın toplantısı düzenledi. (5)

Lajcak: AB'ye üye olma kriterlerini yerine getirmiş bir ülkenin komisyon nezdinde bir şansa sahip...

Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:50 Kaynak: AA
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