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Lajcak: "AB'ye üye olma kriterlerini yerine getirmiş bir ülkenin komisyon nezdinde bir şansa sahip...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ile ortak basın toplantısı düzenledi. Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:50 Kaynak: AA
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