Kendisine lakabıyla seslenen husumetlisini vuran şahıs tutuklandı - Son Dakika

Kendisine lakabıyla seslenen husumetlisini vuran şahıs tutuklandı

21.02.2021 10:32

Adana'da Samet Sakar, aralarında husumet olduğu öne sürülen Aydın B.'nin kendisine lakabıyla seslenmesine sinirlendi ve ikili arasında tartışma çıktı. Silahı gören Aydın B., polisi arayacağını söyledi. Bunun üzerine belindeki silahı çıkaran Sakar, Aydın B.'yi karnından vurarak yaralandı. Aydın B.'nin hayati tehlikesi sürerken, Sakar tutuklandı.

Olay, 17 Şubat Çarşamba günü saat 11.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen Samet Sakar'a, iddiaya göre Aydın B., 'Ferman' lakabıyla seslenince aralarında tartışma çıktı.

"POLİSİ ARAYACAĞIM" DEYİNCE VURDU

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İkili arasında yaşanan arbede sırasında Aydın B., Sakar'ın belindeki tabancayı görünce polisi arayacağını söyledi. Bunun üzerine Sakar, belindeki silahı çıkarıp, polisi aramak için cep telefonunu alan Aydın B.'ye doğrulttu. Sakar'ın silahını ateşlemesi sonucu Aydın B., karnından yaralanırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

KAÇAN ZALI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından Aydın B.'yi, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

YAKALANAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Mahalleyi ablukaya alan polis, yaptığı çalışma sonucu Samet Sakar'ı, kısa sürede yakaladı. Emniyete götürülen Sakar'ın, ifadesinde, aralarında husumet olduğunu, kendisinden yaşça küçük olmasına rağmen kendisini lakabıyla çağırdığını, bu nedenle kavga ettiklerini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Samet Sakar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Hastanede tedavisi devam eden Aydın B.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kendisine lakabıyla seslenen husumetlisini vuran şahıs tutuklandı

Polis, Adana, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kendisine lakabıyla seslenen husumetlisini vuran şahıs tutuklandı - Son Dakika


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