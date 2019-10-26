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Son Dakika Spor Lakers ilk galibiyetini aldı

Lakers ilk galibiyetini aldı

37 dakika önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, konuk ettiği Utah Jazz'ı 95-86 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Lakers ilk galibiyetini aldı, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, konuk ettiği Utah Jazz'ı 95-86 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Lakers, özellikle son periyottaki skorer oyununun yardımıyla Utah Jazz'ı 95-86 yenerek sezonun ikinci maçında ilk galibiyetine ulaştı.

Lakers'ta LeBron James 32 sayı, 10 asist ve 7 ribaunt, Anthony Davis ise 21 sayı, 7 ribaunt ve 5 blokla galibiyete önemli katkı sağladı.

Bu sezon ikinci maçında ilk mağlubiyetini alan Jazz'da Donovan Mitchell'ın 24, Mike Conley'nin 13 sayılık performansları yenilgiyi önleyemedi.

Çekişmeli maç Nuggets'ın

Normal süresi 95-95 eşitlikle sona eren günün çekişmeli mücadelesinde Denver Nuggets, sahasında Phoenix Suns'ı 108-107 yendi.

Sezona 2'de 2 yaparak başlayan ve Batı Konferansı'nda ikinci sıraya yükselen Nuggets'ta Nikola Jokic 23 sayı, 14 ribaunt ve 12 asistle "triple-double" yaptı. Jamal Murray 27 sayı ve 7 ribaunt, Malik Beasley ise 17 sayıyla skora katkı sağladı.

Suns'ta Kelly Oubre 23 sayı ve 8 ribauntla takımın en skorer oyuncusu olurken, Frank Kaminsky 19 sayı ve 11 ribaunt ile "double-double" yaptı.

NBA'e 10 maçla devam edilecek.


Sonuçlar

Boston Celtics- Toronto Raptors: 112-106

Charlotte Hornets- Minnesota Timberwolves: 99-121

Brooklyn Nets- New York Knicks: 113-109

New Orleans Pelicans- Dallas Mavericks: 116-123

Memphis Grizzlies- Chicago Bulls: 102-110

Oklahoma City Thunder- Washington Wizards: 85-97

Denver Nuggets-Phoenix Suns: 108-107 (uzatmada)

Sacramento Kings- Portland Trail Blazers: 112-122

Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 95-86

Los Angeles Lakers, Utah Jazz, Lakers, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:06 Kaynak: AA
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