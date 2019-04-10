Son Dakika Haberleri: Lakers'ın Başkanı Magic Johnson İstifa Etti

Lakers'ın Başkanı Magic Johnson İstifa Etti

57 dakika önce

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın başkanı Magic Johnson, görevinden istifa etti.

Lakers'ın Başkanı Magic Johnson İstifa Etti, System.String[]
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın başkanı Magic Johnson, görevinden istifa etti.

Basın toplantısı düzenleyen Johnson, 6 sezondur play-off'lara kalamayarak tarihinin en kötü dönemini geçiren Lakers'taki başkanlık görevinden istifa ettiğini belirterek, "Yeniden eski huzurlu zamanlara dönmek istiyorum. Bu işi kabul etmeden önceki kimliğimi geri istiyorum." ifadelerini kullandı.

Eski yıldız basketbolcu Johnson, istifa kararını hür iradesiyle aldığını, kulübün sahibi Jeanie Buss ve genel menajeri Rob Pelinka'nın bu durumdan haberi olmadığını vurguladı.

Faal basketbol hayatı (13 sezon) boyunca sadece Lakers forması giyen Johnson, takımıyla 5 şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Üç kez NBA'in en değerli oyuncusu seçilerek adını kulübün efsane oyuncuları arasına yazdıran Johnson, 2017 yılından bu yana Lakers'ta başkanlık görevini sürdürüyordu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:00 Kaynak: AA
basketbol, Magic Johnson, Lakers, Spor
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