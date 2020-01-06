Lakers, LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Pistons'ı yendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Lakers, LeBron James'in 'triple-double' yaptığı maçta Pistons'ı yendi - Son Dakika Spor

Lakers, LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Pistons'ı yendi

6 saat önce

NBA'e 5 maçla devam edildi.

Lakers, LeBron James'in

NBA'e 5 maçla devam edildi. LeBron James, takımı Lakers'ın Pistons'ı 106-99 yendiği mücadelede 21 sayı, 14 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.


Üst üste 5. olmak üzere 29. galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Lakers'ta Anthony Davis ise 24 sayı, 11 ribaunt, 8 blokla mücadele etti.


Karşılaşmada 20 blok yapan Lakers, 1982'deki 21 blokluk kulüp rekoruna yaklaştı.


Pistons'ta Derrick Rose'un 28 ve Svi Mykhailiuk'un 14 sayısı, sezonun 24. mağlubiyetini önleyemedi.


Öte yandan, milli basketbolcu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın evinde Minnesota Timberwolves'a 118-103 mağlup olduğu mücadeleyi 7 sayı, 2 ribaunt, 1 asist, 1 blokla tamamladı.


NBA'e 9 maçla devam edilecek.


Sonuçlar


Los Angeles Clippers- New York Knicks: 135-132


Miami Heat- Portland Trail Blazers: 122-111


Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves: 103-118


Phoenix Suns- Memphis Grizzlies: 114-121


Los Angeles Lakers- Detroit Pistons: 106-99


Anthony Davis, Lakers, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:46 
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