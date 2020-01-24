Lakers, LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Nets'i yendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Lakers, LeBron James'in 'triple-double' yaptığı maçta Nets'i yendi - Son Dakika Spor

Lakers, LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Nets'i yendi

13 dakika önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets'i 128-113 yendi.

Lakers, LeBron James'in

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets'i 128-113 yendi.

NBA'e 3 maçla devam edildi. LeBron James, takımı Lakers'ın Nets'i 128-113 yendiği mücadelede 27 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle kariyerinin 91. "triple-double"ını yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

36. galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Lakers'ta, Anthony Davis ise 16 sayı ve 11 ribaunt ile mücadele etti.

Nets'te Kyrie Irving'in 20 ve Taurean Prince'in 18 sayısı, sezonun 25. mağlubiyetini önleyemedi.

Cedi Osman'ın 9 sayısı Cavaliers'a galibiyet için yetmedi

Cleveland Cavaliers, sahasında Washington Wizards'a 124-112 mağlup oldu.

Ev sahibi ekipte Collin Sexton, 29 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olurken milli basketbolcu Cedi Osman 9 sayılık katkıda bulundu.

Wizards'ta ise 36 sayı atan Bradley Beal galibiyette önemli rol oynadı.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 112-124

Los Angeles Lakers-Brooklyn Nets: 128-113

Portland Trail Blazers- Dallas Mavericks: 125-133

Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets, Lakers, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:24 Kaynak: AA
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