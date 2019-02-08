Son Dakika Haberleri: Lakers Son Saniye Basketiyle Kazandı

Lakers Son Saniye Basketiyle Kazandı

20 dakika önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda karşılaştığı Boston Celtics'i son saniye basketiyle 129-128 yendi.

Lakers Son Saniye Basketiyle Kazandı, System.String[]
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda karşılaştığı Boston Celtics'i son saniye basketiyle 129-128 yendi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Deplasmanda Boston Celtics'e konuk olan Lakers, yıldızı LeBron James'in 28 sayı, 12 ribaunt ve 12 asistle "triple double" yaptığı maçı Rajon Rondo'nun son saniye basketiyle kazanmasını bildi.

Rondo'nun 17 sayı, 10 asistle "double double" yaptığı Lakers'ta Kyle Kuzma 25 sayı üretti.

Ev sahibi ekipte ise Jayson Tatum'un 22 sayı, 10 ribaunt, Kyrie Irving'in 24 sayı, 7 ribaunt, 8 asistlik performansları mağlubiyete engel olamadı.

Westbrook'tan üst üste 8. "triple double"

Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren takımlardan Oklahoma City Thunder, sahasında Memphis Grizzlies'ı 117-95 mağlup etti.

Thunder'da galibiyete 15 sayı, 13 ribaunt, 15 asistlik katkı sağlayan Russell Westbrook, üst üste 8. kez "triple double" yapmayı başardı. Paul George, 27 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Konuk ekipte Jaren Jackson 27, Bruno Caboclo 16, Ivan Rabb ve Mike Conley on beşer sayıyla maçı tamamladı.

Sonuçlar

Indiana Pacers- Los Angeles Clippers: 116-92

Orlando Magic- Minnesota Timberwolves: 122-112

Atlanta Hawks- Toronto Raptors: 101-119

Boston Celtics- Los Angeles Lakers: 128-129

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 117-95

Portland Trail Blazers- San Antonio Spurs: 127-118

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:38 Kaynak: AA

Boston Celtics, Lakers, Spor
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