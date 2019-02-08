Lakers Son Saniye Basketiyle Kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers
, deplasmanda karşılaştığı Boston Celtics
'i son saniye basketiyle 129-128 yendi.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Deplasmanda Boston Celtics'e konuk olan Lakers, yıldızı LeBron James'in 28 sayı, 12 ribaunt ve 12 asistle "triple double" yaptığı maçı Rajon Rondo
'nun son saniye basketiyle kazanmasını bildi.
Rondo'nun 17 sayı, 10 asistle "double double" yaptığı Lakers'ta Kyle Kuzma
25 sayı üretti.
Ev sahibi ekipte ise Jayson Tatum'un 22 sayı, 10 ribaunt, Kyrie Irving
'in 24 sayı, 7 ribaunt, 8 asistlik performansları mağlubiyete engel olamadı.
Westbrook'tan üst üste 8. "triple double"
Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren takımlardan Oklahoma City Thunder
, sahasında Memphis Grizzlies
'ı 117-95 mağlup etti.
Thunder'da galibiyete 15 sayı, 13 ribaunt, 15 asistlik katkı sağlayan Russell Westbrook
, üst üste 8. kez "triple double" yapmayı başardı. Paul George, 27 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.
Konuk ekipte Jaren Jackson
27, Bruno Caboclo 16, Ivan Rabb ve Mike Conley
on beşer sayıyla maçı tamamladı.
Sonuçlar Indiana
Pacers- Los Angeles Clippers
: 116-92 Orlando
Magic- Minnesota Timberwolves
: 122-112 Atlanta
Hawks- Toronto Raptors
: 101-119
Boston Celtics- Los Angeles
Lakers: 128-129
Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 117-95 Portland
Trail Blazers- San Antonio Spurs
: 127-118