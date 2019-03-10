Lakers'ta Brandon Ingram Sezonu Kapattı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı takımlarından Los Angeles Lakers'ın forveti Brandon Ingram, sakatlığı yüzünden sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı takımlarından Los Angeles Lakers'ın forveti Brandon Ingram, sakatlığı yüzünden sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.



Üst üste 5, son 10 maçta 8 mağlubiyet alarak play-off potasından uzaklaşan Lakers'ta, sakatlanan oyuncular arasına Lonzo Ball, Tyson Chandler ve Kyle Kuzma'dan sonra Brandon Ingram de eklendi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağ omzundaki ağrılar sebebiyle 3 Mart'tan bu yana sahalardan uzak kalan 21 yaşındaki basketbolcu, sezonun kalan bölümünde oynayamayacak.



Ingram'in, bu sezon çıktığı 52 maçta 18,3 sayı ve 5,1 ribaunt ortalamaları bulunuyor.

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