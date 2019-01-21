Lakers'ta Lonzo Ball En Az Bir Ay Yok

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Lakers'ta Lonzo Ball, sakatlığı nedeniyle en az bir ay forma giyemeyecek.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Lakers'ta Lonzo Ball, sakatlığı nedeniyle en az bir ay forma giyemeyecek.



NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Lakers'ın Houston Rockets'a 138-134 kaybettiği maçta sakatlanan 21 yaşındaki Ball'un sol ayak bileğinde 3. derece burkulma tespit edildiği bildirildi.



Genç oyun kurucunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.



Bu sezon 47 maça çıkan Ball, 9,9 sayı, 5,4 asist, 5,3 ribaunt ortalamaları yakaladı.

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