Son Dakika Haberleri: Lakers'ta Lonzo Ball En Az Bir Ay Yok

Lakers'ta Lonzo Ball En Az Bir Ay Yok

1 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Lakers'ta Lonzo Ball, sakatlığı nedeniyle en az bir ay forma giyemeyecek.

Lakers'ta Lonzo Ball En Az Bir Ay Yok, System.String[]
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Lakers'ta Lonzo Ball, sakatlığı nedeniyle en az bir ay forma giyemeyecek.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Lakers'ın Houston Rockets'a 138-134 kaybettiği maçta sakatlanan 21 yaşındaki Ball'un sol ayak bileğinde 3. derece burkulma tespit edildiği bildirildi.

Genç oyun kurucunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Bu sezon 47 maça çıkan Ball, 9,9 sayı, 5,4 asist, 5,3 ribaunt ortalamaları yakaladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:06 Kaynak: AA

Houston Rockets, Lakers, Spor
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