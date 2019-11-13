'Lal Hayal' Ankaralı sanatseverlerle buluştu

MEB Şura Salonu'nda sahnelenen oyun öncesi muhabirlerle bir araya gelen Öden, 7 yıldır Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'yla çalıştığını söyledi.



Ünlü oyuncu, "Bu sürede sahada çok sert hikayelerle karşılaştım. Çocuk ve kadın hikayeleriyle. Beni inanılmaz etkiledi.Cebimde biriktirdiğim hikayeleri seyirciyle paylaşmak istedim. Çünkü biliyorum ki kadının mücadelesi paylaşıldığında çok güçlü olarak kalplerde ve zihinlerde ferahlık yaratacak" dedi.