Son Dakika Haberleri: 'Lal Hayal' Ankaralı sanatseverlerle buluştu
Son Dakika Magazin 'Lal Hayal' Ankaralı sanatseverlerle buluştu - Son Dakika Magazin

'Lal Hayal' Ankaralı sanatseverlerle buluştu

8 saat önce

MEB Şura Salonu'nda sahnelenen oyun öncesi muhabirlerle bir araya gelen Öden, 7 yıldır Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'yla çalıştığını söyledi.

'Lal Hayal' Ankaralı sanatseverlerle buluştu, System.String[]

MEB Şura Salonu'nda sahnelenen oyun öncesi muhabirlerle bir araya gelen Öden, 7 yıldır Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'yla çalıştığını söyledi.


Ünlü oyuncu, "Bu sürede sahada çok sert hikayelerle karşılaştım. Çocuk ve kadın hikayeleriyle. Beni inanılmaz etkiledi.Cebimde biriktirdiğim hikayeleri seyirciyle paylaşmak istedim. Çünkü biliyorum ki kadının mücadelesi paylaşıldığında çok güçlü olarak kalplerde ve zihinlerde ferahlık yaratacak" dedi.

Birleşmiş Milletler, MEB, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:43 
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