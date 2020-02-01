"Lal Hayal" oyunu Bursa'da sahnelendi

Öden'in tek kişilik sahne performansı Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Oyun, 16 yaşındaki hiphopçu, 70 yaşındaki Nişantaşı hanımefendisi, komşu kadın, üniversite öğrencisi, Allah'a yakaran babaanne, Sütlüceli kuaför, koç burcu, jinekolog gibi karakterlerin trajikomik ve merak uyandıran serüvenlerini konu aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen oyunu Ezel Akay yönetti.

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