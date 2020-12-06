Lalapaşa'da 20 dönümlük arazide lavanta dikimi yapıldı - Son Dakika

Lalapaşa'da 20 dönümlük arazide lavanta dikimi yapıldı

06.12.2020 09:47
Lalapaşa'da 20 dönümlük arazide lavanta dikimi yapıldı, System.String[]

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, üreticilere alternatif gelir kaynakları oluşturmak amacıyla 20 dönümlük araziye lavanta dikimi gerçekleştirildi.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, üreticilere alternatif gelir kaynakları oluşturmak amacıyla 20 dönümlük araziye lavanta dikimi gerçekleştirildi.

ORKÖY projesi destekleriyle gerçekleşen etkinlikte ilçeye bağlı Çallıdere köyünde, 4 üreticiye ait toplam 20 dönümlük arazide lavanta fideleri toprakla buluştu.

Etkinliğe katılan Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, lavanta ekimi yapılan alanları geliştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Lavatanın gelir getirici bir bitki olduğunu belirten Çakal, "Kozmetik ve tıp sektöründe yoğun olarak kullanılan lavanta bitkisi aynı zamanda bal üretimi ve turizm sektörüne katkıda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

Lalapaşa, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lalapaşa'da 20 dönümlük arazide lavanta dikimi yapıldı - Son Dakika


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