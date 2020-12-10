Lalapaşa'da doğal gaz meşalesi yandı - Son Dakika

Altyapı çalışmalarının hızlı şekilde tamamlanmasıyla bağlantıları yapmayı hedeflediklerini, taşımalı sistemle doğal gaz dağıtımı gerçekleştirileceğini aktaran Arslan, "İlçemizde doğal gaz çalışmaları başladı. 2021 yılında alt yapı çalışmalarına hızlı şekilde başlayacağız. Hayırlısıyla vatandaşımız en kısa sürede doğal gaza kavuşacak. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

Belediye Başkanı Arslan, ilçenin doğal gaza kavuşması için başlatılan çalışmalarda önemli bir adımın tamamlandığını belirtti.

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