Lalapaşa'da mera gübreleme çalışması yapıldı - Son Dakika
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Lalapaşa'da mera gübreleme çalışması yapıldı

16.04.2022 09:51
Lalapaşa'da mera gübreleme çalışması yapıldı

Edirne'de mera ıslahı ve amenajman projesi kapsamında Lalapaşa merasında gübreleme çalışması yapıldı.

Edirne'de mera ıslahı ve amenajman projesi kapsamında Lalapaşa merasında gübreleme çalışması yapıldı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlüğün yürüttüğü proje kapsamında meralar gübreleniyor.

Gübreleme çalışmasına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, meraların hayvancılık açısından önemli olduğunu belirtti.

İl genelinde gübreleme faaliyetlerinin sürdüğünü aktaran Bayazıt, yapılan çalışmanın hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Gübreleme çalışmasına, Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, Merkez Mahallesi Muhtarı Mehmet Güç ve çiftçiler katıldı.

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Lalapaşa, Edirne, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lalapaşa'da mera gübreleme çalışması yapıldı - Son Dakika


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