Lalapaşa'da pazar yerlerindeki tedbirler artırıldı - Son Dakika

Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerindeki önlemleri artırdıklarını bildirdi.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, tedbirler kapsamında pazara gelen her vatandaşın ateşinin ölçüldüğünü ve tezgahlarla vatandaşlar arasına şerit çekerek sosyal mesafenin korunduğunu belirtti.

Pazara girişlerin kontrollü olarak sağlandığını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Hayatımıza giren bu virüs alınan tedbirlerden güçlü değildir. Bu kapsamda gerekli tüm önlemleri almaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önce geliyor. Vatandaşların toplu olduğu alanların başında pazarlar geliyor. Dezenfekte çalışmalarımız başta olmak üzere tüm koruyucu önlemleri alıyoruz."

Virüsün temasla bulaştığını da hatırlatan Arslan, vatandaşların zorunlu haller dışında dışarı çıkmamaları gerektiğini de belirtti.