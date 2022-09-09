Lalapaşa Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı kapsamında bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.

Lalapaşa 'da polis ekipleri tarafından vatandaşlara " KADES " ve "UYUMA" bilgilendirme çalışmaları düzenlendi.

Kaynak: AA

KADES, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

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