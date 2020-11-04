Lalapaşa Kaymakamı Çakal'dan Rektör Tabakoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Çakal'a teşekkür etti.

Lalapaşa'da yapılacak proje çalışmalarına üniversite olarak destek vereceklerini belirten Tabakoğlu, Çakal'a görevinde başarı diledi.

Kaymakam Çakal da rektörlük görevine ikinci kez atanan Tabakoğlu'nu tebrik ederek çalışmalarında başarı diledi.