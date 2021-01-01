Lalapaşa Kaymakamı Çakal, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu - Son Dakika

Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Çakal, sınır kapısını ziyaret ederek yetkililerle görüştü.

Çakal, sınır kapısındaki kamera sistemleri, koğuşlar ve x-ray uygulamaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Çakal, gümrük sahasını da gezerek çalışanlarla bir süre sohbet etti.