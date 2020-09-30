Lalapaşa Kaymakamı Çakal: "Projeler iki ülke arasındaki sosyo-kültürel bağları güçlendiriyor" - Son Dakika

Lalapaşa Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Bulgaristan'ın Yambol kentinde faaliyet gösteren Euroclub Woman işbirliğinde hayata geçirilen "El sanatlarını koruma, tanıtma ve turist cazibeleri haline getirmek için ortak girişimler ağı" projesi kapsamında 40 kişilik Lalapaşa heyeti, Bulgaristan'da gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Yambol Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, hayata geçirilen projelerle birlikte iki ülke insanının bir araya geldiğini ve kültürel olarak birbirini daha yakından tanıma fırsatı yakaladığını belirtti.

Projeyle, kaybolmaya yüz tutan el sanatlarının yeniden canlandırılması ve turizm kazandırılmasının amaçlandığını aktaran Çakal, "Bu tarz projeler iki ülke arasındaki sosyo-kültürel bağların güçlenmesine ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının tekrar canlandırılarak bölge insanları için turizme kazandırılmasına kadar bir çok alanda katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Yambol Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Stoycho Stoychev de ortak projelerin işbirliğinin gelişmesine katkı sağladığını belirtti.

Etkinlik kapsamında Yambol'a özgü el sanatlarının tanıtıldığı stantlar ziyaret edildi.