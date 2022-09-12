Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

12.09.2022 15:30
Edirne'den kısa kısa

Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde ilçede bulunan okulları ziyaret etti.

Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde ilçede bulunan okulları ziyaret etti.

Bulut, ilçede bulunan okulları ziyaret etti.

Öğrenciler ile bir araya gelen Bulut, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Helvacıoğlu, öğrencilere başarı diledi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla öğrencilere başarı diledi.

Anafartalar İlkokulunu ziyaret eden Helvacıoğlu, Keşan'da 90 okulda 1157 öğretmen ve 13 bin 568 öğrencinin ders başı yaptığını belirtti.

-EDGED'den 12 Eylül darbesinin 42. yılı mesajı

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, 12 Eylül darbesinin 42. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güner, mesajında, 12 Eylül darbesinin Türk demokrasi tarihine kara leke olarak geçtiğini belirtti.

Türk milletinin darbelere asla geçit vermeyeceğini 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimini önleyerek bir kez daha gösterdiğini ifade eden Güner, şunları kaydetti:

"1980'de ve süregelen zamanda birçok kere kendisini gösteren hain yüz, 15 Temmuz 2016'da milletimizin iman dolu göğsüne çarparak darmadağın oldu.

Bu aziz millet en kutsalları arasında saydığı Türk silahlı Kuvvetlerimizin arkasına saklanarak hain emeller taşıyan kişilere gereken dersi net bir şekilde verdi."

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Kaynak: AA

Ömer Bulut, Lalapaşa, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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