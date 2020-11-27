Lalapaşa'nın kurtuluşunun 98. yıl dönümü - Son Dakika

Lalapaşa'nın kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'nda gerçekleşen tören çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Belediye Başkanı İsmail Arslan bir konuşma yaptı.

Arslan, Lalapaşa'nın kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutlayarak, ilçenin bağımsızlığa kavuşmasını sağlayanları rahmet ve saygıyla andığını belirtti.

Törene, Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.