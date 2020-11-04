Lalapaşa Ziraat Odası hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla protokol imzaladı - Son Dakika

Lalapaşa Ziraat Odası ve DenizBank arasında, aile işletmelerinin hayvancılık faaliyetlerini desteklemek amacıyla işbirliği anlaşması imzalandı.

İşbirliği anlaşması kapsamında üreticilere, küçükbaş hayvan alımında 36 ay vade ve 50 adet küçükbaş hayvan alımında kredi imkanı sunulacak. Düve ve inek alımında da üreticilere 1 yıl ödemesiz 70 aya varan vadelerle kredi imkanı sağlanacak.

Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, işbirliği anlaşmasının işletmesini büyütmek isteyen üreticiler için avantajlar sağladığını belirtti.

Üretimin artması için projeler geliştirdiklerini aktaran Öztürk, "Güzel bir işbirliğine imza attık. Anlaşmamız çiftçiler için uygun ödeme imkanları sağlıyor. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricilerimiz anlaşmadan yararlanıp işletmelerini geliştirebilirler." ifadelerini kullandı.

DenizBank Tarım Bankacılığı Bölge Satış Müdürü Mustafa Kel ise, 17 yıldır tarım ve hayvancılık sektöründe üreticilere en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde tarımın öneminin açıkça ortaya çıktığını vurgulayan Kel, "Üreticiler için avantajlı hizmetler sunan işbirliği anlaşmasına imza atmaktan dolayı mutluyuz. Sektöre katkı sağlayarak üreticimizin sırtındaki yükü bir nebze omuzlayabilmek hedefindeyiz." dedi.