Lale bahçesinde koronavirüs sessizliği - Son Dakika
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Lale bahçesinde koronavirüs sessizliği

6 saat önce

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Kızılkuyu köyünde her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği lale bahçesinin güzelliğine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl ziyaretçiler tanıklık edemeyecek.

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Kızılkuyu köyünde her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği lale bahçesinin güzelliğine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl ziyaretçiler tanıklık edemeyecek.

Hollanda'da 30 yıl boyunca lale üretimi işinde çalışan Latif Ateş, 4 yıl önce doğup büyüdüğü Kızılkuyu köyüne gelerek boş duran tarlalarında lale soğanı üretmeye başladı.

Karaman'da ilk defa bu kadar büyük bir alanda lale soğanı yetiştirilirken, özellikle çiçek açmaya başladığı dönemlerde lale bahçesi ilgi odağı oldu.

Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği lale bahçesinin bulunduğu bölge, Karaman'ın uğrak yerlerinden biri durumuna geldi. Bu sene ekim yapılan 60 dekarlık tarlada renk renk laleler çiçek açmaya başladı ancak Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri dolayısıyla kimse laleleri görmeye gelemiyor.

Atlas Lale Yönetim Kurulu Başkanı Latif Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekime başladığı ilk yıl laleler çiçek açmaya başlayınca tarlanın büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Ateş, tarlayı görmeye gelenlerin, çektikleri fotoğrafları paylaşmasıyla ziyaretçilerin sayısının arttığını ve tarlasının haberlere konu olduğunu dile getirerek, "Fotoğraf tutkunları, öğrenciler, damat ve gelinler akın etmeye başladı. Bölge, bir doğal fotoğraf stüdyosu oldu. Tanınmayan köyümüz, Karaman'ın en çok bilinen yerlerinden biri oldu." dedi.

Bu sene ekim alanlarını değiştirdiklerini ve yine köyde 60 dekarlık bir alana ekim yaptıklarını belirten Ateş, şunları kaydetti:

"Lalelerimizin yarısı çiçek açtı. Yaklaşık bir hafta sonra tamamı çiçek açar. Yalnız bu sene koronavirüs salgınından dolayı ziyaretçi kabul etmeyeceğiz. Lütfen kimse gelmesin. Sağlığımız her şeyden daha önemli. Ürettiğimiz soğanları belediyelere, mağazalara satıyorum. Yurt dışına da satıyorduk. Bu yıl salgından dolayı yurt dışına satış olmadı. Yeni ürün için bağlantılarımız var. İnşallah ihracatımız olacak. Lale çok nazik bir bitki. Üretilen soğanların çok iyi muhafaza edilmesi lazım. Bunun için de soğuk hava tesisi gerekiyor fakat buralar tarım alanı olduğu için tesis yapamıyoruz. Ürettiğimiz soğanların ekonomik katkısının yanı sıra ilin tanıtımına katkısı da çok fazla. Yetkililerden destek bekliyoruz."

"Lale üretiminin Karaman'a çok büyük katkısı var"

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram da lale soğanı üretiminin Karaman'ın ürün çeşitliliğini arttırdığını söyledi.

İlin kalkınması için farklı yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Bayram, şöyle dedi:

"Latif Bey 4 sene önce ilk lale ekimini yaptığında hepimiz endişe ile bakıyorduk. Ekti ve başardı. Lale üretimi, hem ürün çeşitliliği hem de ilimizin tanıtımı açısından önemli katkı sağladı. Bu bölge bir turizm alanı oldu. Lalelerin çiçek açtığı 20 günlük dönemde bu bahçeyi Karaman ve çevre illerden 100 bine yakın kişi ziyaret ediyor. Üreticimizi kutluyorum ama bildiğimiz kadarıyla ürününü pazarlamada sıkıntı çekiyor. Üreticimizin tüm yatırımları burada. Onun için bu bölgede ürettiği soğanı paketleyecek, işleyecek, saklayacak bir tesise ihtiyacı var. Buralar tarım alanı olduğu için tesis yapılmasına izin verilmiyor. Müşteri de en iyi şekilde muhafaza edilmiş ürünü tercih ediyor. Yetkililerin desteğiyle bu sorunun aşılacağına inanıyorum."

Bu sene dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Kovid-19 salgınının, bu güzelliği görmek isteyenleri de etkilediğini dile getiren Bayram, "Binlerce kişi lalelerin açmasını bekliyordu. Üreticimiz bu sene lale bahçesine ziyaretçi kabul etmeyeceklerini açıkladı. Doğrusu da bu. Mutlaka gelenler olacaktır fakat kurallara uyalım ve buraya akın etmeyelim." diye konuştu.

Lale bahçesinde koronavirüs sessizliği

Kazımkarabekir, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 11:47 Kaynak: AA

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