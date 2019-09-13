Son Dakika Haberleri: Lale figürlü aydınlatma Ağrı'ya renk kattı
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Lale figürlü aydınlatma Ağrı'ya renk kattı

1 saat önce

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kentteki lale motifli aydınlatma çalışmalarına ilişkin "Yapacağımız projelerle ilimizi daha üst seviyelere çıkaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Lale figürlü aydınlatma Ağrı'ya renk kattı, System.String[]

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kentteki lale motifli aydınlatma çalışmalarına ilişkin "Yapacağımız projelerle ilimizi daha üst seviyelere çıkaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Ağrı Belediyesi tarafından ana caddelerde uygulanan lale figürlü aydınlatma çalışması, vatandaşların büyük beğenisini topladı.


Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ilk olarak Erzurum Caddesi ve Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen lale figürlü aydınlatmaların diğer ana caddelerde de uygulanmaya devam edeceğini belirtti.

Sayan, "Kentimizin değişimi ve mutlu insanların yaşadığı bir şehrin ortaya çıkması maksadıyla çalışmalarımızı ve planlamalarımızı yapıyoruz. Ufak dokunuşlarla şehrimizin güzelleştiğine ve görsel bir hava yakaladığına bu çalışmamızla şahit oluyoruz. Yaptığımız lale figürlü aydınlatma direkleri ana caddelerimizde uygulanacaktır. Yapacağımız projelerle ilimizi daha üst seviyelere çıkaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Savcı Sayan, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:00 Kaynak: AA
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