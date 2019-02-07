Son Dakika Haberleri: Lale Mansur'dan Yakın Dostu Deniz Türkali'ye Destek 

Lale Mansur'dan Yakın Dostu Deniz Türkali'ye Destek 

31 dakika önce

Usta oyuncu Lale Mansur, Çarşamba akşamı Trump Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Lale Mansur'dan Yakın Dostu Deniz Türkali'ye Destek , System.String[]

Deneyimli oyuncu, Trump AVM'nin gösteri merkezi Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sahnelenen 'Çiçekçi Sokağı Cinayeti'ni izlemeye, başrolü Altan Gördüm ile paylaşan Deniz Türkali ile birlikte geldi. Lale Mansur, oyun sonrasında kulise geçerek yakın arkadaşı Deniz Türkali ve tüm ekibi tebrik etti.

Altan Gördüm ayağının tozuyla sahne aldı

Usta oyuncu Altan Gördüm, sahne aldığı oyuna koştura koştura yetişti. İzmir'de şiir dinletisinden geldiğini söyleyen Gördüm, "Her şey yolunda. Kızım Alize,ikinci üniversitesini okumak için Macaristan'da. Ben de oyundan sonra kızımın yanına hasret gidermeye gideceğim. Kızımı göreceğim için çok mutluyum"dedi.

Yapımcılığını Kedi Sahne Sanatları'nın üstlendiği 'Çiçekçi Sokağı Cinayeti'nde, başta Deniz Türkali ve Altan Gördüm olmak üzere Özdemir Çiftçioğlu, Damla Cercisoğlu, Gökmen Kasabalı, Berkay Şengil ve Sadi Özen rol alıyor. Oyunda, 20. yüzyılın başlarında İstanbul Çiçekçi Sokağı'nda işlenen faili meçhul bir cinayet, kadına uygulanan cinsel şiddet ve bunun sonuçları anlatılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:43 Kaynak: Bültenler

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